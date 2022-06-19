В Кишинёве несколько тысяч человек участвуют в акции протеста из-за роста цен

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В центре Кишинёва несколько тысяч человек участвуют в акции протеста из-за роста цен, сообщает РИА Новости. Мероприятие организовала оппозиционная партия «Шор».
В Кишинёве несколько тысяч человек участвуют в акции протеста из-за роста цен
  • Gettyimages.ru

На акцию, которая проходит под лозунгом «Новая жизнь», вышли рабочие, педагоги, врачи, пенсионеры и другие жители страны, сообщает агентство.

«Люди больше не в состоянии оплачивать счета за газ, электричество подорожало, топливо стало таким дорогим, что можно сойти с ума, люди уже не могут заправлять свои машины», — сказала депутат парламента, вице-председатель партии Марина Таубер.

По её словам, полиция препятствовала организаторам подготовить площадь для акции.

«Власть боится протестов, поэтому ставит различные препоны оппозиции», — сказала она.

В апреле инфляция в Молдавии достигла 22,2%, что стало абсолютным рекордом среди европейских стран, об этом сообщил экс-президент республики Игорь Додон.

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