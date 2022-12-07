«Послушный инструмент борьбы с Россией»: как США оснащают ВСУ натовскими системами связи и управления

В Госдепе США заявили о повышении уровня потенциальной оперативной совместимости между войсками НАТО и ВСУ. Об этом сообщила заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Робин Данниган. Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что оперативная совместимость украинской армии с коллегами из блока повышается посредством замены советской техники на западную. Известно, что с 2014 года Соединённые Штаты активно переоснащают ВСУ на радиостанции и средства обмена информацией, совместимые с натовскими. В результате, как полагают эксперты, США создали инфраструктуру прямого управления силами ВСУ для агрессии против России.

Потенциальная оперативная совместимость ВСУ с силами НАТО повысилась за последние десять месяцев. Об этом заявила заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Робин Данниган, выступая в «Атлантическом совете»* на дискуссии, посвящённой отношениям США со странами Центральной Европы.

«Я бы сказала, что в течение последних десяти месяцев происходит много такого, что усиливает возможности Украины быть оперативно совместимой с НАТО: оснащение, которое они получают, подготовка, которую они проходят, системы, которые они используют», — сказала представитель Госдепа.

В конце ноября в ходе пресс-брифинга генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что оперативная совместимость украинской армии с войсками НАТО повышается посредством замены советской техники на западную. По его словам, этот процесс «поможет Украине стать ближе к получению членского статуса».

Вместе с тем Столтенберг подчеркнул, что на сегодняшний день приоритетом для альянса является военная и финансовая поддержка Украины, а не принятие её в состав блока.

«По единым алгоритмам»

Как следует из официальных материалов НАТО, повышение оперативной совместимости является одной из задач в развитии отношений с киевским режимом.

В частности, на сайте альянса говорится, что страны блока «согласились помочь Украине в переходе от оборудования советской эпохи к современному оборудованию НАТО, повышая оперативную совместимость с силами членов НАТО».

По словам экспертов, процесс повышения оперативной совместимости чаще всего выражается в переходе на однотипные средства связи и обмена информацией, а также в использовании унифицированных частот.

«Оперативная совместимость позволяет группировкам войск разных стран действовать по единым алгоритмам как единое целое», — пояснил в комментарии RT военный эксперт Александр Хроленко.

Известно, что США активно поставляли Киеву средства связи собственного производства.

Подробная информация об этих поставках появилась в 2018 году, когда украинское издание Defense Express опубликовало интервью с Сергеем Чепелем, гендиректором компании «Радио Сатком Групп», которая является эксклюзивным представителем американской корпорации Harris — Communication Systems на Украине.

Как рассказал предприниматель, радиостанции и технологии Harris — Communication Systems получили широкое распространение в украинских войсках в основном благодаря программам международной помощи правительства США. ВСУ стали получать радиостанции КВ-, УКВ- и ДМВ-диапазона, предназначенные для применения пехотой и установки на военную технику, включая танки и командно-штабные машины.

В частности, предприниматель сообщил о поставках в украинские войска радиостанции Falcon II, которую он назвал «лучшей в своём классе». Первые партии поставлялись по программам правительства США в подразделения 95-й аэромобильной бригады и части ВМС Украины. В 2015 году Киев уже за свои деньги стал приобретать менее дорогие упрощённые версии Falcon II.

Одна из армейских радиостанций типа Falcon

© l3harris.com

Затем, как сообщил Чепель, в ВСУ поступили различные модификации Falcon, «абсолютно совместимые с Falcon II и радиосетями армий стран — членов НАТО».

Как следует из интервью, полученные украинской армией радиостанции способны в короткий промежуток времени отправлять различные данные, в том числе файлы больших размеров. По словам Чепеля, передача информации может осуществляться в условиях применения противником средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

До так называемой антитеррористической операции (АТО) положение дел в сфере связи ВСУ было удручающим. Об этом откровенно в интервью украинскому изданию hi-tech.ua в 2015 году заявил начальник связи ВСУ генерал-майор Владимир Рапко.

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«Потребности в снабжении системами связи тактического уровня практически игнорировались, проводились бесконечные разработки документации и макетирования без реального финансирования», — сказал Рапко.

По словам генерала, прежде всего украинские войска испытывали нехватку цифрового оборудования. Как заявил Рапко, к началу 2014 года «было цифровизировано 30% стационарных систем связи и только на 1—2% — мобильных».

«Вся остальная техника представляла собой системы, находившиеся на вооружении со времён СССР. То есть связь была аналоговой за исключением некоторых тропосферных станций и нескольких комплексных аппаратных разработок 2007 года», — отметил Рапко.

По мнению Хроленко, перевод ВСУ на совместимые с натовскими войсками средства связи, в том числе цифровые, был одним из приоритетов американской военной помощи постмайданной Украине.

Военнослужащий ВСУ с радиостанцией

© Генеральний штаб ЗСУ

«Если проанализировать структуру и характер поставок до спецоперации, то ВСУ получали от США в основном нелетальное вооружение. Далеко не всё из него было современным, но на средствах связи и обмена информацией акцент в поставках, безусловно, делался», — подчеркнул Хроленко.

К началу спецоперации поставки США, как считает эксперт, позволили оснастить украинскую армию в целом современным оборудованием передачи данных. При этом почти всё остальное вооружение в арсеналах ВСУ оставалось преимущественно советским.

«Послушный инструмент»

В беседе с RT эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин заявил, что Соединённые Штаты последовательно переоснащали ВСУ на средства передачи информации, совместимые с теми, что используют натовские подразделения.

«США озадачились этим вопросом в 2014 году под предлогом военной помощи из-за «российской агрессии». Кроме того, с помощью масштабных поставок своего оборудования американцы поддерживали переход украинской армии на стандарты НАТО», — пояснил Костикин.

Эксперт напомнил, что до старта СВО уровень оперативной совместимости войск Североатлантического альянса и Украины проверялся на совместных учениях.

Так, летом прошлого года в Чёрном море прошли манёвры Sea Breeze 2021, главными участниками которых были ВМС США и Украины. Как заявила тогда временная поверенная в делах посольства США в Киеве Кристина Квин, учения «помогут повысить оперативную совместимость и расширить возможности стран-участниц».

Как полагает Костикин, главная цель американских властей заключалась в выстраивании системы практически прямого управления украинскими войсками для последующего военного противостояния ополчению Донбасса и ВС РФ.

«Тезис о важности повышения оперативной совместимости использовался США для создания на Украине инфраструктуры управления подразделениями ВСУ. Если говорить конкретно, это было нужно для агрессии против России и Донбасса руками украинских военнослужащих, что, собственно, мы в настоящее время и наблюдаем», — подчеркнул Костикин.

Аналогичной точки зрения придерживается и Александр Хроленко. По его словам, поставленные американцами средства связи используются сейчас для снабжения ВСУ натовскими разведданными и передачи конкретных указаний. Причём обмен информацией между военными западных государств и Киевом, скорее всего, осуществляется в режиме реального времени, предполагает Хроленко.

Отметим, власти Соединённых Штатов не скрывают, что передают Киеву разведывательную информацию, касающуюся российской армии, чтобы «обеспечить успешность действий Украины».

Военнослужащие Украины, экипированные средствами связи

© Генеральний штаб ЗСУ

Кроме того, ВСУ согласовывают с американскими коллегами выбор целей для ударов ракетными системами залпового огня HIMARS. Об этом 1 августа в интервью британскому изданию The Telegraph сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал Вадим Скибицкий.

В Минобороны РФ расценили признание украинского военачальника как доказательство прямой вовлечённости Вашингтона в конфликт на Украине, хотя, как отметили в российском военном ведомстве, Белый дом и Пентагон отрицают данный факт.

Как считает Костикин, усилиями США и их союзников Украина, причём до спецоперации, превратилась в «послушный инструмент» для агрессии против народных республик Донбасса и России. В связи с этим нынешние действия Москвы носят ответный и одновременно превентивный характер.

«США фактически сделали Украину частью своего агрессивного блока, но без Пятой статьи Устава НАТО о коллективной обороне. То есть американцы превратили Украину в послушный инструмент борьбы с Россией, но отказались нести ответственность за неё. США, по сути, воюют руками украинцев, и им безразлично, сколько украинцев ещё погибнет», — заключил Костикин.

* «Атлантический совет» (Atlantic Сouncil of the United States) — организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ по решению Генеральной прокуратуры от 25.07.2019.