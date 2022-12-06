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В Госдепе заявили о повышении потенциальной оперативной совместимости сил Украины и НАТО

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Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Робин Данниган заявила, что потенциальная оперативная совместимость войск Украины с силами НАТО повысилась в последние месяцы.
В Госдепе заявили о повышении потенциальной оперативной совместимости сил Украины и НАТО
  • AP

«Я бы сказала, что за последние десять месяцев произошло много такого, что усиливает возможности Украины быть оперативно совместимой с НАТО: техника, которую они получают, подготовка, которую они проходят, системы, которые они используют», — цитирует её ТАСС.

По её словам, Вашингтон «по-прежнему привержен политике открытых дверей» НАТО.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс признаёт стремление украинских властей присоединить страну к НАТО, но главным приоритетом сейчас должна быть военная поддержка ВСУ.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало: в НАТО считают, что время членства Украины в альянсе ещё не пришло.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выразил уверенность, что причиной украинского кризиса стала неверная политика расширения Североатлантического альянса на восток.

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