Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выразил уверенность, что причиной украинского кризиса стала неверная политика расширения Североатлантического альянса на восток.

Об этом, как пишет ТАСС, глава иранского МИД сказал в ходе телефонного разговора с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.

«Кризис на Украине уходит своими корнями в ошибочную политику по расширению НАТО на восток», — заявил он.

Ранее The American Conservative писал, что американская политическая элита несёт ответственность за украинский конфликт, так как своими действиями спровоцировала начало спецоперации России на Украине.