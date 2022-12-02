Глава МИД Ирана: расширение НАТО на восток стало причиной украинского кризиса

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Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выразил уверенность, что причиной украинского кризиса стала неверная политика расширения Североатлантического альянса на восток.
Глава МИД Ирана: расширение НАТО на восток стало причиной украинского кризиса
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Об этом, как пишет ТАСС, глава иранского МИД сказал в ходе телефонного разговора с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.

«Кризис на Украине уходит своими корнями в ошибочную политику по расширению НАТО на восток», — заявил он.

Ранее The American Conservative писал, что американская политическая элита несёт ответственность за украинский конфликт, так как своими действиями спровоцировала начало спецоперации России на Украине.

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