TAC: политическая элита США несёт ответственность за украинский конфликт
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Об этом заявил член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил — младший в статье для The American Conservative.
По его словам, Россия была вынуждена действовать из-за угрозы расширения НАТО у своих границ.
«Политика США, очевидно, была такова: любой ценой спровоцировать вражду между Украиной и Россией. Почему Вашингтон отказался вести добросовестные переговоры с Россией? Они знали, что русские отреагируют так, как они отреагировали», — заявил аналитик.
Ранее Global Times писала, что Соединённые Штаты стремятся извлечь всестороннюю выгоду из украинского кризиса, в частности путём ослабления европейских стран.
Как заявил сенатор Алексей Пушков, Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем.
Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что стратегические интересы ЕС не должны сводиться к выгоде США.