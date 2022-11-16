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TAC: политическая элита США несёт ответственность за украинский конфликт

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Американская политическая элита несёт ответственность за украинский конфликт, так как своими действиями спровоцировала начало спецоперации России на Украине.
TAC: политическая элита США несёт ответственность за украинский конфликт
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил член совета директоров Института американских идей Джордж О'Нил — младший в статье для The American Conservative.

По его словам, Россия была вынуждена действовать из-за угрозы расширения НАТО у своих границ.

«Политика США, очевидно, была такова: любой ценой спровоцировать вражду между Украиной и Россией. Почему Вашингтон отказался вести добросовестные переговоры с Россией? Они знали, что русские отреагируют так, как они отреагировали», — заявил аналитик.

Ранее Global Times писала, что Соединённые Штаты стремятся извлечь всестороннюю выгоду из украинского кризиса, в частности путём ослабления европейских стран

Как заявил сенатор Алексей Пушков, Соединённые Штаты целенаправленно вредят экономике ЕС для обретения политического контроля над Брюсселем.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил уверенность, что стратегические интересы ЕС не должны сводиться к выгоде США.

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