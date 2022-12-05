Зеленский и премьер Черногории подписали декларацию о поддержке членства Украины в НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Черногории Дритан Абазович подписали по видеозвонку декларацию о поддержке черногорской стороной членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства Черногории.

Дополнительная информация о содержании документа не раскрывается.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс признаёт стремление украинских властей присоединить страну к НАТО, но главным приоритетом сейчас должна быть военная поддержка ВСУ.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало: в НАТО считают, что время членства Украины в альянсе ещё не пришло.