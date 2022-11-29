Столтенберг: НАТО признаёт стремление Киева в альянс, но поддержка ВСУ в приоритете

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Североатлантический альянс признаёт стремление украинских властей присоединить страну к НАТО, но главным приоритетом сейчас должна быть военная поддержка ВСУ, заявил глава блока Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседания глав МИД стран — членов организации.
Столтенберг: НАТО признаёт стремление Киева в альянс, но поддержка ВСУ в приоритете
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Мы обсуждаем, как усилить наше партнёрство с Украиной и помочь стране двигаться к членству в НАТО. Мы подтвердили наше решение от 2008 года. Мы показали, что наши двери открыты, пригласив Швецию и Финляндию, Северную Македонию и Черногорию. Но главный фокус сейчас состоит в том, чтобы предоставить срочную помощь Украине, чтобы она могла защищать себя и починить энергетическую инфраструктуру», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Как ранее сообщила глава МИД Словении Таня Файон, Украина находится в состоянии конфликта, в связи с чем обсуждение её членства в НАТО лучше перенести на более подходящее время.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщало: в НАТО считают, что время членства Украины в альянсе ещё не пришло.

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