Премьер Молдавии Гаврилица объяснила, почему страна хранит излишки газа на Украине

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что страна хранит сэкономленный газ в хранилищах на Украине, поскольку в Румынии они переполнены. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал Vocea Basarabiei.

Гаврилица отметила, что Молдавия — «суверенное государство», и газ, который она закупает и за который платит, может храниться там, где решат власти.

«В нашей стране нет хранилищ природного газа. Определённое количество топлива мы храним в Румынии, но там хранилища практически заполнены, поэтому определённое количество мы храним на Украине», — сообщила она.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя информацию о том, что Молдавия хранит часть закупаемого у России газа на Украине, призвал Минэнерго разобраться с данной ситуацией.