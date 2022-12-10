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Премьер Молдавии Гаврилица объяснила, почему страна хранит излишки газа на Украине

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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица сообщила, что страна хранит сэкономленный газ в хранилищах на Украине, поскольку в Румынии они переполнены. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на телеканал Vocea Basarabiei.
Премьер Молдавии Гаврилица объяснила, почему страна хранит излишки газа на Украине
  • AP
  • © Aurel Obreja

Гаврилица отметила, что Молдавия — «суверенное государство», и газ, который она закупает и за который платит, может храниться там, где решат власти.

«В нашей стране нет хранилищ природного газа. Определённое количество топлива мы храним в Румынии, но там хранилища практически заполнены, поэтому определённое количество мы храним на Украине», — сообщила она.

Ранее президент России Владимир Путин, комментируя информацию о том, что Молдавия хранит часть закупаемого у России газа на Украине, призвал Минэнерго разобраться с данной ситуацией.

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