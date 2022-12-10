Премьер Молдавии Гаврилица объяснила, почему страна хранит излишки газа на Украине
- AP
- © Aurel Obreja
Гаврилица отметила, что Молдавия — «суверенное государство», и газ, который она закупает и за который платит, может храниться там, где решат власти.
«В нашей стране нет хранилищ природного газа. Определённое количество топлива мы храним в Румынии, но там хранилища практически заполнены, поэтому определённое количество мы храним на Украине», — сообщила она.
Ранее президент России Владимир Путин, комментируя информацию о том, что Молдавия хранит часть закупаемого у России газа на Украине, призвал Минэнерго разобраться с данной ситуацией.