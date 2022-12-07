Узнать больше

Путин призвал Минэнерго разобраться с хранением молдавского газа на Украине

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин, комментируя информацию о том, что Молдавия хранит часть закупаемого у России газа на Украине, назвал это странным и призвал разобраться с этой ситуацией.
Путин призвал Минэнерго разобраться с хранением молдавского газа на Украине
  • РИА Новости

Российский лидер также напомнил об энергетическом кризисе в Молдавии.

«Правда, в этих условиях непонятно: зачем часть газа, как они говорят — своего, молдавского газа, полученного от нас, хранят на территории Украины», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что попросил Минэнерго посмотреть на эту ситуацию внимательнее.

Ранее «Газпром» сообщил, что зафиксировал оседание на Украине газа, предназначенного для поставок по контракту с «Молдовагазом». 

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что те объёмы газа, которые остаются на территории Украины, являются молдавскими резервами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить