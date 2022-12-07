Путин призвал Минэнерго разобраться с хранением молдавского газа на Украине
- РИА Новости
Российский лидер также напомнил об энергетическом кризисе в Молдавии.
«Правда, в этих условиях непонятно: зачем часть газа, как они говорят — своего, молдавского газа, полученного от нас, хранят на территории Украины», — сказал Путин.
Он подчеркнул, что попросил Минэнерго посмотреть на эту ситуацию внимательнее.
Ранее «Газпром» сообщил, что зафиксировал оседание на Украине газа, предназначенного для поставок по контракту с «Молдовагазом».
Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что те объёмы газа, которые остаются на территории Украины, являются молдавскими резервами.