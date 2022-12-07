Путин призвал Минэнерго разобраться с хранением молдавского газа на Украине

Российский лидер Владимир Путин, комментируя информацию о том, что Молдавия хранит часть закупаемого у России газа на Украине, назвал это странным и призвал разобраться с этой ситуацией.

Российский лидер также напомнил об энергетическом кризисе в Молдавии.

«Правда, в этих условиях непонятно: зачем часть газа, как они говорят — своего, молдавского газа, полученного от нас, хранят на территории Украины», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что попросил Минэнерго посмотреть на эту ситуацию внимательнее.

Ранее «Газпром» сообщил, что зафиксировал оседание на Украине газа, предназначенного для поставок по контракту с «Молдовагазом».

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что те объёмы газа, которые остаются на территории Украины, являются молдавскими резервами.