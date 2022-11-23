Вице-премьер Молдавии назвал молдавскими резервами осевшие на Украине объёмы газа
- AP
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Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Те объёмы газа, которые «Газпром» называет оставшимися на Украине, — это наши сбережения и резервы, хранящиеся на складах на Украине», — сказал Спыну.
По его словам, эти объёмы «были и будут» полностью оплачены Молдавией.
Ранее «Газпром» сообщил, что зафиксировал оседание на Украине газа, предназначенного для поставок по контракту с «Молдовагазом».
В сообщении российской компании говорилось, что при сохранении транзитного дисбаланса через Украину для Молдавии «Газпром» с понедельника, 28 ноября, может начать сокращать поставки через украинскую территорию.
Позже оператор ГТС Украины отверг заявления, что часть газа, который «Газпром» поставляет в Молдавию транзитом через Украину, остаётся на украинской территории.