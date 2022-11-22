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«Газпром» 28 ноября может начать сокращение подачи газа для транзита через Украину

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При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для Молдавии «Газпром» с понедельника, 28 ноября, может сокращать поставки через украинскую территорию.
«Газпром» 28 ноября может начать сокращение подачи газа для транзита через Украину
  • globallookpress.com
  • © Igor Russak/dpa

Как говорится в сообщении в Telegram-канале «Газпрома», если транзитный дисбаланс через Украину для молдавских потребителей сохранится, то 28 ноября с 10:00 российская сторона начнёт сокращать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита через Украину в объёме суточной недопоставки.

В компании сообщили, что «Газпром» зафиксировал оседание на Украине газа, предназначенного для поставок по контракту с «Молдовагазом». 

Ранее Счётная палата Молдавии по итогам проведённого аудита заявила, что долг компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» составляет $590,8 млн.

До этого глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что молдавская компания оплатила 99,3% поставок «Газпрома» в 2022 году.

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