Счётная палата Молдавии: долг «Молдовагаза» перед «Газпромом» составляет $590,8 млн

Счётная палата Молдавии по итогам проведённого аудита утверждает, что долг компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» составляет $590,8 млн.

«Долг «Молдовагаза» за поставленный «Газпромом» газ составил $590,8 млн», — говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

В нём отмечается, что большая часть этой суммы — $394,1 млн — образовалась в период с 2011 по 2015 год, $144,8 млн приходится на период с 1999 по 2007 год, $37,3 млн — долг за поставки в декабре 2021 года.

Ещё $14 млн долга, по данным аудиторов, образовалось в первой половине 1999 года, ещё до образования «Молдовагаза».

Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что молдавская компания оплатила 99,3% поставок «Газпрома» в 2022 году.