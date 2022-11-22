«Газпром» зафиксировал оседание на Украине предназначенного для Молдавии газа
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«Газпром» фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз», — говорится в заявлении.
В компании добавили, что общий объём оседания газа на территории Украины составил 52,52 млн куб. м.
Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что в декабре республика продолжит импортировать российский газ в объёмах, сопоставимых с октябрём.
Счётная палата Молдавии по итогам проведённого аудита заявила, что долг компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» составляет $590,8 млн.