«Газпром» зафиксировал оседание на Украине предназначенного для Молдавии газа

«Газпром» зафиксировал оседание на Украине газа, предназначенного для поставок по контракту с «Молдовагазом». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Газпром» фиксирует оседание на Украине российского газа, предназначенного для поставки молдавским потребителям по контракту с компанией «Молдовагаз», — говорится в заявлении.

В компании добавили, что общий объём оседания газа на территории Украины составил 52,52 млн куб. м.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что в декабре республика продолжит импортировать российский газ в объёмах, сопоставимых с октябрём.

Счётная палата Молдавии по итогам проведённого аудита заявила, что долг компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» составляет $590,8 млн.