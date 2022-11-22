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Премьер Молдавии рассказала о поставках российского газа в страну в декабре

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Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица в интервью телеканалу ПРО-ТВ заявила, что в декабре республика продолжит импортировать российский газ в объёмах, сопоставимых с октябрём.

«Пока что у нас запланированы те же объёмы, которые были зарезервированы на весь год, — это 5,7 млн куб. м (в сутки. — RT). Дополнительные объёмы не были зарезервированы», — цитирует её ТАСС.

Как указывает агентство, 1 октября «Газпром» на 30% сократил суточный объём подачи газа Молдавии — до 5,7 млн куб. м — при потребностях республики в 8,06 млн куб. м. В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину. В ноябре дефицит поставок газа в Молдавию вырос до 50%. 

Ранее Счётная палата Молдавии по итогам проведённого аудита заявила, что долг компании «Молдовагаз» перед «Газпромом» составляет $590,8 млн.

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