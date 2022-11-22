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Оператор ГТС Украины отрицает, что часть транзитного газа остаётся в стране

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Оператор ГТС Украины отрицает, что часть газа, который «Газпром» поставляет в Молдавию транзитом через Украину, остаётся на украинской территории.
Оператор ГТС Украины отрицает, что часть транзитного газа остаётся в стране
  • Gettyimages.ru
  • © Bloomberg Creative

Как говорится в сообщении на сайте украинской компании, весь объём газа, принятый на точке входа из России «Суджа» для транзита в Молдавию, был передан в точках выхода с Украины в Молдавию «Алексеевка» и «Гребеники».

Украинский оператор заявляет, что это подтверждено всеми необходимыми документами, подписанными смежными операторами.

Ранее «Газпром» сообщил, что зафиксировал оседание на Украине газа, предназначенного для поставок по контракту с «Молдовагазом». 

В сообщении российской компании говорилось, что при сохранении транзитного дисбаланса через Украину для Молдавии «Газпром» с понедельника, 28 ноября, может начать сокращать поставки через украинскую территорию.

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