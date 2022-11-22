Оператор ГТС Украины отрицает, что часть транзитного газа остаётся в стране
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Как говорится в сообщении на сайте украинской компании, весь объём газа, принятый на точке входа из России «Суджа» для транзита в Молдавию, был передан в точках выхода с Украины в Молдавию «Алексеевка» и «Гребеники».
Украинский оператор заявляет, что это подтверждено всеми необходимыми документами, подписанными смежными операторами.
Ранее «Газпром» сообщил, что зафиксировал оседание на Украине газа, предназначенного для поставок по контракту с «Молдовагазом».
В сообщении российской компании говорилось, что при сохранении транзитного дисбаланса через Украину для Молдавии «Газпром» с понедельника, 28 ноября, может начать сокращать поставки через украинскую территорию.