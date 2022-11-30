Минобороны США закупит для Молдавии приборы ночного видения на $810 тысяч

Как следует из данных системы раскрытия государственных расходов правительства США, Пентагон заключил контракт с компанией RRDS INC на $810 тыс. Предмет договора — закупка приборов ночного видения для нужд правительства Молдавии со сроком исполнения к сентябрю 2023 года.

В описании тендера подчёркивается, что «конкурс предусматривает заключение контракта с твёрдой фиксированной ценой в рамках «Программы военных продаж США с правительством Республики Молдова по заявке MD-B-UBO, портфель заявок AE22046».

В документации описывается номенклатура военных поставок. Уточняется, что договор будет подписан «с участником, предложившим самую низкую технически допустимую цену на поставку приборов ночного видения, аналогичных AN/PVS-14, и элементов питания».

Количество приборов ночного видения определено в 200 штук с возможностью дополнительной поставки еще 180 единиц.

Победителем конкурса стала компания RRDS INC (Rapid Response Defense Systems). На её сайте указано, что компания занимается продажами различных оптических приборов, включая приборы ночного видения для нужд ВС США.

Как ранее сообщал RT, западные страны во главе с США создают в Молдавии центр противодействия контрабанде оружия с Украины, опасаясь роста незаконного оружейного трафика.

Госдепартамент США также направляет в республику специального советника для координации деятельности пограничной полиции.