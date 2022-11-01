США ищут советника-консультанта для пограничной службы Молдавии

Как следует из тендерного запроса Государственного департамента США, с которым ознакомился RT, ведомство ищет специального советника по программам в сфере правоохранительной деятельности и пограничной безопасности в Молдавии. Чиновник, прикреплённый к посольству США в Кишинёве, будет заниматься вопросами «пограничной безопасности» в регионе Приднестровья.

В тендерном запросе Бюро по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности Госдепартамента США, в частности, отмечается, что консультант должен будет «своевременно снабжать аналитическими материалами и консультировать директора Бюро по вопросам пограничной безопасности».

Значительная часть работы прикреплённого к посольству сотрудника Бюро будет сосредоточена на взаимодействии с правоохранительными органами республики и их консультировании.

В описании должностных обязанностей указывается, что в Молдавии будет необходимо «налаживать и поддерживать рабочие отношения на основе сотрудничества с молдавскими представителями сектора пограничной безопасности и межведомственными должностными лицами, а также с субъектами гражданского общества».

При этом в случае надобности «сотрудник будет внедрён в пограничную полицию или иную государственную структуру в сфере пограничной безопасности».

Ранее RT сообщал о том, что, ссылаясь на угрозу чёрного оружейного трафика, осуществляемого с территории Украины обратно в ЕС, Вашингтон и Брюссель решил создать в Молдавии центр противодействия контрабанде оружия.