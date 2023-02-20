Додон призвал молдавские власти воздержаться от милитаристских заявлений

Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал власти страны не делать милитаристских заявлений.

По его словам, в последнее время от руководства страны всё чаще слышны заявления о возможности вступления в НАТО.

Он отметил, что новый премьер страны Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья.

«Граждане Молдавии хотят спокойствия, мира и сохранения нейтралитета, они категорически против присоединения к НАТО или дестабилизации ситуации в Приднестровье. Такие заявления руководства страны являются опасными», — написал Додон в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что главы министерств обороны стран НАТО на заседании в Брюсселе договорились нарастить поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии.