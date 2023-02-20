Узнать больше

Додон призвал молдавские власти воздержаться от милитаристских заявлений

Короткая ссылка
Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал власти страны не делать милитаристских заявлений.
Додон призвал молдавские власти воздержаться от милитаристских заявлений
  • globallookpress.com

По его словам, в последнее время от руководства страны всё чаще слышны заявления о возможности вступления в НАТО.

Он отметил, что новый премьер страны Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья.

«Граждане Молдавии хотят спокойствия, мира и сохранения нейтралитета, они категорически против присоединения к НАТО или дестабилизации ситуации в Приднестровье. Такие заявления руководства страны являются опасными», — написал Додон в своём Telegram-канале.

Ранее стало известно, что главы министерств обороны стран НАТО на заседании в Брюсселе договорились нарастить поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить