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В Приднестровье назвали контрпродуктивными слова молдавского премьера о выводе миротворцев

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Слова премьер-министра Молдавии Дорина Речана о необходимости демилитаризации Приднестровья и вывода оттуда российских миротворцев являются контрпродуктивными. Об этом заявил министр иностранных дел непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев.

«Молдавская сторона практически три десятилетия заявляет о необходимости переформатирования миротворческой операции, заявляет о том, что российские войска должны быть выведены и так далее», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 24».

Игнатьев добавил, что завершение миссии миротворцев может рассматриваться только в случае достижения окончательного, справедливого, всеобъемлющего урегулирования ситуации вокруг Приднестровья.

«Всё остальное — это, конечно, недопустимо и контрпродуктивно», — подытожил дипломат.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что намерен добиваться демилитаризации Приднестровья и вывода российских миротворцев.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что молдавские власти должны быть «весьма и весьма осторожными» в заявлениях о Приднестровье.

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