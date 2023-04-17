В Швеции стартуют крупнейшие за 25 лет военные учения «Аврора — 23»

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В Швеции стартуют крупнейшие за последние 25 лет военные учения «Аврора — 23» при участии 26 тыс. человек, заявили в Минобороны королевства.

Уточняется, что в манёврах будут задействованы армия, флот, ВВС и ополчение.

«Цель учений — усилить собранный потенциал для противодействия вооружённому нападению на Швецию», — приводит сообщение РИА Новости.

В мероприятиях примут участие представители 14 стран.

Американские бомбардировщики B-52 ранее провели учения с Японией после ракетных пусков КНДР. Об этом сообщило тихоокеанское командование Пентагона.

Также 14 апреля военные Южной Кореи и Соединённых Штатов провели учения ВВС с участием стратегического бомбардировщика на фоне пуска межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.

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