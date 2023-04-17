В Швеции стартуют крупнейшие за 25 лет военные учения «Аврора — 23»
Уточняется, что в манёврах будут задействованы армия, флот, ВВС и ополчение.
«Цель учений — усилить собранный потенциал для противодействия вооружённому нападению на Швецию», — приводит сообщение РИА Новости.
В мероприятиях примут участие представители 14 стран.
Американские бомбардировщики B-52 ранее провели учения с Японией после ракетных пусков КНДР. Об этом сообщило тихоокеанское командование Пентагона.
Также 14 апреля военные Южной Кореи и Соединённых Штатов провели учения ВВС с участием стратегического бомбардировщика на фоне пуска межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.