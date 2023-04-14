Бомбардировщики США провели учения с Японией после ракетных пусков КНДР

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Американские бомбардировщики B-52 провели учения с Японией после ракетных пусков КНДР. Об этом сообщило тихоокеанское командование Пентагона.
Бомбардировщики США провели учения с Японией после ракетных пусков КНДР
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«Командование разместило два бомбардировщика и сопровождающие самолёты для двусторонних воздушных учений с силами самообороны Японии», — цитирует сообщение РИА Новости.

Два бомбардировщика, два транспортных самолёта и четыре истребителя ВВС США провели над Японским морем совместные учения с истребителями Японии для демонстрации совместных американо-японских возможностей, пояснили военные.

Также 14 апреля военные Южной Кореи и Соединённых Штатов провели учения ВВС с участием стратегического бомбардировщика на фоне пуска межконтинентальной баллистической ракеты КНДР.

Военные КНДР в четверг, 13 апреля, провели испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18».

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что новая межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-18» повысит готовность страны к ядерной контратаке.

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