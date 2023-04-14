«Рёнхап»: КНДР 13 апреля испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18»

Военные КНДР в четверг, 13 апреля, провели испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-18», сообщает агентство «Рёнхап» со ссылкой на северокорейские СМИ.

Отмечается, что испытаниями руководил глава КНДР Ким Чен Ын.

Ранее появилась новость, что КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.

Телеканал NHK сообщил, что из-за объявления о возможном падении ракеты КНДР в районе японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и движение на автодорогах на севере страны.

Позднее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что ракета КНДР упала за пределами территориальных вод страны.