«Рёнхап»: КНДР 13 апреля испытала новую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-18»
Отмечается, что испытаниями руководил глава КНДР Ким Чен Ын.
Ранее появилась новость, что КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря.
Телеканал NHK сообщил, что из-за объявления о возможном падении ракеты КНДР в районе японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и движение на автодорогах на севере страны.
Позднее премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что ракета КНДР упала за пределами территориальных вод страны.