«Рёнхап»: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря

КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Японского моря.

Об этом информирует агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

«Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского. — RT) моря», — цитирует сообщение РИА Новости.

27 марта Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракет в сторону Японского моря.

В ведомстве отметили, что такие пуски нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

28 марта стало известно, что КНДР 27 марта провела имитацию ядерного взрыва с применением баллистических тактических ракет.

Отмечается, что имитацию ядерного взрыва провели на высоте 500 м.