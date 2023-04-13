«Рёнхап»: КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря
Об этом информирует агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных.
«Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету в сторону Восточного (Японского. — RT) моря», — цитирует сообщение РИА Новости.
27 марта Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракет в сторону Японского моря.
В ведомстве отметили, что такие пуски нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.
28 марта стало известно, что КНДР 27 марта провела имитацию ядерного взрыва с применением баллистических тактических ракет.
Отмечается, что имитацию ядерного взрыва провели на высоте 500 м.