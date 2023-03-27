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Япония выразила КНДР протест на фоне запуска ракет

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Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракет в сторону Японского моря, следует из заявления Минобороны страны.

«Ряд действий Северной Кореи, в том числе её неоднократные запуски баллистических ракет, угрожают миру и безопасности Японии... Япония выразила решительный протест Северной Корее и решительно осудила это (ракетные пуски. — RT)», — говорится в заявлении японского Минобороны.

В ведомстве отметили, что такие пуски нарушают резолюции Совета Безопасности ООН.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщало, что Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Позже стало известно, что КНДР произвела запуск ещё одной ракеты.

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