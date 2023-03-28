В КНДР сообщили о проведении имитации ядерного взрыва в атмосфере

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КНДР в понедельник, 27 марта, провела имитацию ядерного взрыва с применением баллистических тактических ракет.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что имитацию ядерного взрыва провели на высоте 500 м.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщало, что Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Позже стало известно, что КНДР произвела ещё один запуск.

Япония выразила протест Северной Корее в связи с пусками.

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