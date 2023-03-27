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В Японии раскрыли детали о полёте ракет КНДР

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В Минобороны Японии сообщили о подробностях полёта баллистических ракет КНДР, выпущенных в сторону Японского моря.

По данным ведомства, обе ракеты пролетели около 350 км на максимальной высоте около 50 км.

В Минобороны уточнили, что ракеты летели по неправильной траектории, информация уточняется.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на Объединённый комитет начальников штабов Южной Кореи сообщало, что Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Позже стало известно, что КНДР произвела ещё один запуск.

Япония выразила протест Северной Корее в связи с пусками.

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