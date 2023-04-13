NHK: на Хоккайдо остановили поезда и автодороги из-за запуска ракеты КНДР
Как передаёт РИА Новости, движение скоростных электропоездов Синкансэн в Тохоку — регионе на севере острова Хонсю и на Хоккайдо было остановлено.
Кроме того, на Хоккайдо закрыли движение на всех скоростных автомагистралях острова.
Влияния на расписание взлётов и посадок самолётов данная ситуация не оказала, уточняется в материале.
Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Японского моря.
После этого служба безопасности на море Японии сообщила, что ракета, выпущенная ранее КНДР, уже упала.