NHK: на Хоккайдо остановили поезда и автодороги из-за запуска ракеты КНДР

Из-за объявления о возможном падении ракеты КНДР в районе японского острова Хоккайдо были временно остановлены скоростные поезда и движение на автодорогах на севере страны. Об этом сообщает телеканал NHK.

Как передаёт РИА Новости, движение скоростных электропоездов Синкансэн в Тохоку — регионе на севере острова Хонсю и на Хоккайдо было остановлено.

Кроме того, на Хоккайдо закрыли движение на всех скоростных автомагистралях острова.

Влияния на расписание взлётов и посадок самолётов данная ситуация не оказала, уточняется в материале.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Японского моря.

После этого служба безопасности на море Японии сообщила, что ракета, выпущенная ранее КНДР, уже упала.