В Японии сообщили, что запущенная КНДР ракета уже упала, но место падения не уточняется
«Согласно министерству обороны, выпущенная Северной Кореей ракета уже упала. В случае обнаружения фрагментов просьба не приближаться к ним и сообщить в службу безопасности», — передаёт сообщение РИА Новости.
В службе безопасности также сообщили, что вероятности падения ракеты в районе северного острова Хоккайдо нет.
Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Японского моря.