В Японии сообщили, что запущенная КНДР ракета уже упала, но место падения не уточняется

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Ракета, выпущенная ранее КНДР, уже упала. Об этом информирует служба безопасности на море Японии, не уточняя место падения.

«Согласно министерству обороны, выпущенная Северной Кореей ракета уже упала. В случае обнаружения фрагментов просьба не приближаться к ним и сообщить в службу безопасности», — передаёт сообщение РИА Новости.

В службе безопасности также сообщили, что вероятности падения ракеты в районе северного острова Хоккайдо нет.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Японского моря.

 

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