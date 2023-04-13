В Японии сообщили, что запущенная КНДР ракета уже упала, но место падения не уточняется

Ракета, выпущенная ранее КНДР, уже упала. Об этом информирует служба безопасности на море Японии, не уточняя место падения.

«Согласно министерству обороны, выпущенная Северной Кореей ракета уже упала. В случае обнаружения фрагментов просьба не приближаться к ним и сообщить в службу безопасности», — передаёт сообщение РИА Новости.

В службе безопасности также сообщили, что вероятности падения ракеты в районе северного острова Хоккайдо нет.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Японского моря.