Премьер-министр Японии Кисида: ракета КНДР упала вне территориальных вод страны

Премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что ракета КНДР, выпущенная ранее, упала за пределами территориальных вод страны. Будет созван национальный совет безопасности.

«Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты. Подтверждаю, что баллистическая ракета упала не в пределах территориальных вод нашей страны», — цитирует его РИА Новости.

Кисида добавил, что в связи с инцидентом будет созван Национальный совет безопасности в составе четырёх ключевых министров.

Как отмечается в материале, глава Минобороны Японии Ясукадзу Хамада заявил, что, по мнению ведомства, выпущенная Северной Кореей ракета была межконтинентальной.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейских военных сообщило, что КНДР запустила баллистическую ракету неустановленного типа в направлении Японского моря.

После этого служба безопасности на море Японии сообщила, что ракета, выпущенная ранее КНДР, уже упала.