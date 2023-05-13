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FP: НАТО проведёт в Эстонии учения «Весенний шторм» с целью послать сигнал России

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НАТО проведёт в Эстонии учения «Весенний шторм», чтобы послать сигнал Москве.
FP: НАТО проведёт в Эстонии учения «Весенний шторм» с целью послать сигнал России
  • AP
  • © Olivier Matthys

Об этом пишет Foreign Policy.

«Манёвры, в которых примут участие 14 тыс. военнослужащих из 11 стран, должны продемонстрировать силу блока», — говорится в публикации.

Ранее эстонский премьер Кая Каллас заявила, что Таллин настаивает на увеличении военных расходов союзниками по НАТО.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что странам альянса нужно быть готовыми к началу возможного конфликта в любой момент, и призвал усилить коллективную оборону.

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