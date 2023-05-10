Глава военкомитета НАТО заявил, что альянс должен быть готов к конфликту в любой момент

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что странам альянса нужно быть готовыми к началу возможного конфликта в любой момент, и призвал усилить коллективную оборону.

«Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может постучаться и в наши двери в любой момент», — цитирует его РИА Новости.

По словам Бауэра, военные службы альянса следят за Россией. Он подчеркнул, что странам альянса удалось добиться самого значительного усиления со времён холодной войны, но этого недостаточно.

Бауэр также признал, что альянс готовит военные планы против России и террористических групп.

Воздушные силы НАТО на прошлой неделе были приведены в повышенную боевую готовность из-за якобы приближения российского истребителя над Чёрным морем к польскому пограничному самолёту.