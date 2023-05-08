Reuters: НАТО повысило готовность ВВС над Чёрным морем на прошлой неделе

Воздушные силы НАТО на прошлой неделе были приведены в повышенную боевую готовность из-за якобы приближения российского истребителя над Чёрным морем к польскому пограничному самолёту.

Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на представителя НАТО.

«Отряды воздушного патрулирования НАТО приведены в состояние повышенной готовности в ответ на опасное поведение российского истребителя вблизи польского самолёта Frontex над Чёрным морем вблизи Румынии», — заявил он.

7 мая в пограничной страже Польши заявили, что российский истребитель Су-35 перехватил польский самолёт Turbolet L-410 над Чёрным морем.

Как утверждают в Варшаве, инцидент произошёл 5 мая во время операции Frontex, проходившей в районе Чёрного моря под командованием Румынии.

В Минобороны России ранее неоднократно подчёркивали, что полёты российских военных самолётов выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.