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В Польше заявили, что российский Су-35 перехватил самолёт Turbolet L-410 над Чёрным морем

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В Пограничной страже Польши заявили, что российский истребитель Су-35 перехватил польский самолёт Turbolet L-410 над Чёрным морем.
В Польше заявили, что российский Су-35 перехватил самолёт Turbolet L-410 над Чёрным морем
  • РИА Новости

Заявление приводит РИА Новости.

Как утверждают в Варшаве, инцидент произошёл 5 мая во время операции Frontex, проходившей в районе Чёрного моря под командованием Румынии.

По данным погранстражи, российский истребитель влетел в оперативную зону, обозначенную румынской стороной, после чего три раза приблизился к воздушному судну Польши «без соблюдения безопасной дистанции».

В Минобороны России ранее неоднократно подчёркивали, что полёты российских военных самолётов выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В марте российский истребитель Су-35 вылетал на перехват двух американских стратегических бомбардировщиков В-52Н, обнаруженных 20 марта над Балтийским морем.

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