В Польше заявили, что российский Су-35 перехватил самолёт Turbolet L-410 над Чёрным морем
- РИА Новости
Заявление приводит РИА Новости.
Как утверждают в Варшаве, инцидент произошёл 5 мая во время операции Frontex, проходившей в районе Чёрного моря под командованием Румынии.
По данным погранстражи, российский истребитель влетел в оперативную зону, обозначенную румынской стороной, после чего три раза приблизился к воздушному судну Польши «без соблюдения безопасной дистанции».
В Минобороны России ранее неоднократно подчёркивали, что полёты российских военных самолётов выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
В марте российский истребитель Су-35 вылетал на перехват двух американских стратегических бомбардировщиков В-52Н, обнаруженных 20 марта над Балтийским морем.