Российский Су-35 вылетал на перехват двух В-52Н ВВС США над Балтийским морем
- РИА Новости
Об этом проинформировали в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.
Отмечается, что радиолокационные средства дежурных по ПВО сил Западного военного округа зафиксировали две цели над акваторией Балтийского моря, которые летели по направлению к госгранице России. Речь идёт о двух стратегических бомбардировщиках В-52Н Военно-воздушных сил США.
С целью идентификации целей и для недопущения нарушения российской границы в воздух поднялся истребитель Су-35. Экипаж российского самолёта занял установленную зону дежурства в воздухе.
Су-35 вернулся на аэродром базирования после того, как иностранные бомбардировщики удалились от российской границы.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу представил к наградам лётчиков самолётов Су-27 после инцидента с американским беспилотником над Чёрным морем.