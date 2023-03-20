Российский Су-35 вылетал на перехват двух В-52Н ВВС США над Балтийским морем

Российский истребитель Су-35 вылетал на перехват двух американских стратегических бомбардировщиков В-52Н, обнаруженных 20 марта над Балтийским морем.

Об этом проинформировали в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Отмечается, что радиолокационные средства дежурных по ПВО сил Западного военного округа зафиксировали две цели над акваторией Балтийского моря, которые летели по направлению к госгранице России. Речь идёт о двух стратегических бомбардировщиках В-52Н Военно-воздушных сил США.

С целью идентификации целей и для недопущения нарушения российской границы в воздух поднялся истребитель Су-35. Экипаж российского самолёта занял установленную зону дежурства в воздухе.

Су-35 вернулся на аэродром базирования после того, как иностранные бомбардировщики удалились от российской границы.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу представил к наградам лётчиков самолётов Су-27 после инцидента с американским беспилотником над Чёрным морем.