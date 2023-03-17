Предотвратили нарушение: Шойгу представил к наградам экипажи Су-27 после инцидента с американским беспилотником

Экипажи самолётов Су-27, предотвратившие нарушение американским беспилотником MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, представлены к госнаградам. Соответствующее решение принял глава Минобороны России Серей Шойгу.

Глава Минобороны РФ представил к наградам лётчиков самолётов Су-27 после инцидента в Чёрном море.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами лётчиков самолётов Су-27, предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщали в Минобороны, утром 14 марта над акваторией Чёрного моря в районе Крыма средствами контроля воздушного пространства был зафиксирован полёт американского БПЛА MQ-9 в направлении российской границы.

Беспилотник двигался с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации.

В министерстве подчеркнули, что границы района были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства и опубликованы в соответствии с международными нормами.

Для идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных по ПВО сил. Беспилотник в результате резкого маневрирования перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

Российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с американским БПЛА. Впоследствии российские лётчики благополучно вернулись на аэродром базирования.

При этом европейское командование ВС США заявило, что российский самолёт Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем. Позднее также было опубликовано видео, в пояснении к которому утверждалось, что два российских самолёта Су-27 якобы «совершили небезопасный и непрофессиональный перехват» американского БПЛА.

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Кроме того, вскоре после инцидента Госдеп вызвал российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Дипломат в ходе визита отверг обвинения в адрес российских военных. Дипмиссия впоследствии опубликовала заявление посла, в котором он заявил об озабоченности Москвы недопустимой деятельностью военных США в непосредственной близости от российских границ.

Телефонный разговор Шойгу и Остина

Вечером 15 марта стало известно, что инцидент в Чёрном море обсудили главы оборонных ведомств России и США. Соответствующий разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Как подчеркнул Сергей Шойгу в ходе беседы с американским коллегой, причиной инцидента в Чёрном море стали действия США по несоблюдению заявленной РФ зоны ограничения полётов, установленной в связи с проведением СВО, а также усиление разведывательной деятельности против российских интересов.

В Минобороны РФ отметили, что полёты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создаёт предпосылки для эскалации обстановки в черноморской зоне.

В заявлении также подчёркивалось, что Российская Федерация не заинтересована в таком развитии событий, однако на все провокации Москва будет и впредь реагировать соразмерно.

Также в Минобороны РФ отметили, что крупнейшие ядерные державы должны действовать максимально ответственно, в том числе сохраняя военные каналы связи для обсуждения любых кризисных ситуаций.

Наряду с этим в развитие разговора глав оборонных ведомств также состоялась беседа по телефону начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марка Милли. Содержание этой беседы в Минобороны не опубликовали.

На фоне инцидента в Чёрном море секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев впоследствии сообщил, что Россия попытается поднять на поверхность обломки MQ-9 Reaper и «будет этим заниматься обязательно». В свою очередь, глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что у РФ есть технические возможности обнаружить и изучить обломки американского БПЛА.