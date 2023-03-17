CNN: США отправили на место крушения беспилотника в Чёрном море ещё один БПЛА Reaper

Соединённые Штаты вскоре после крушения беспилотника в Чёрном море отправили туда ещё один БПЛА MQ-9 Reaper.

Об этом информирует телеканал CNN со ссылкой на неназванных должностных лиц.

Как рассказали собеседники телеканала, основной целью отправки ещё одного БПЛА стали осмотр места инцидента, а также наблюдение за военными России и их действиями.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США не будут соблюдать ограничения, которые Россия ввела в воздушном пространстве в Черноморском регионе в связи со спецоперацией.

Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что США игнорируют тот факт, что после начала СВО прибрежные районы Чёрного моря имеют ограниченный статус для полётов.

Министр обороны России Сергей Шойгу в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином отметил, что полёты американских стратегических беспилотников возле побережья Крыма имеют провокационный характер, поэтому на все провокации Россия будет впредь реагировать соразмерно.