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В Пентагоне опубликовали видео инцидента с беспилотником США над Чёрным морем

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В Пентагоне опубликовали предполагаемое видео подлёта российского истребителя Су-27 к американскому беспилотнику MQ-9 Reaper над Чёрным морем.
В Пентагоне опубликовали видео инцидента с беспилотником США над Чёрным морем
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

По данным РИА Новости, кадры появились на сайте, на котором публикуются материалы на военную тематику.

На видео видно, что столкновения не было.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

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