«РФ на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно»: что обсудили Шойгу и Остин в ходе переговоров

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры с руководителем Пентагона Ллойдом Остином. Начальники оборонных ведомств двух стран обсудили произошедший 14 марта инцидент с американским беспилотником в Чёрном море. Как подчеркнул Шойгу, причиной этому стали действия США по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полётов и усиление разведывательной деятельности, направленной против российских интересов.

По инициативе американской стороны 15 марта состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Пентагона Ллойда Остина.

Как отмечается в сообщении Минобороны РФ, основное внимание собеседники уделили обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением беспилотного летательного аппарата США 14 марта в Чёрном море.

Напомним, в этот день европейское командование ВС США заявило, что российский самолёт Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем. В дальнейшем БПЛА упал в международные воды.

В Минобороны России, в свою очередь, подчеркнули, что американский беспилотник двигался с выключенными транспондерами с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства.

В воздух были подняты российские истребители из состава дежурных по ПВО сил. Затем в результате резкого маневрирования БПЛА MQ-9 перешёл в неуправляемый полёт и столкнулся с водной поверхностью. В Минобороны РФ подчеркнули, что российские самолёты не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником.

Как подчеркнул Сергей Шойгу в ходе беседы с американским коллегой, причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной РФ зоны ограничения полётов, установленной в связи с проведением специальной военной операции, а также усиление разведывательной деятельности против российских интересов.

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В Минобороны России отметили, что полёты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создаёт предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне.

«Российская Федерация не заинтересована в таком развитии событий, но на все провокации будет и впредь реагировать соразмерно», — цитирует ТАСС оборонное ведомство.

Также в Минобороны РФ отметили, что крупнейшие ядерные державы должны действовать максимально ответственно, в том числе сохраняя военные каналы связи для обсуждения любых кризисных ситуаций.

Глава Пентагона впоследствии прокомментировал разговор с российским коллегой, отметив, что «великим державам важно быть образцами прозрачности и поддержания связей». Вместе с тем он заявил, что США продолжат летать и действовать в любых местах, где разрешает международное право».

Позднее в Минобороны РФ также заявили, что в развитие разговора глав оборонных ведомств также состоялась беседа по телефону начальника Генштаба Вооружённых сил РФ Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марка Милли. Содержание их разговора в российском оборонном ведомстве не привели.

Новое заявление посольства РФ

Между тем в российском посольстве в США прокомментировали недавние высказывания начальника пресс-службы Госдепа Неда Прайса. В интервью одному из американских телеканалов он высказался о прошедшем накануне визите российского посла Анатолия Антонова в Госдеп в связи с инцидентом с беспилотником.

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По мнению Прайса, заявления Антонова в Госдепе не были убедительными. В свою очередь, в российской дипмиссии сочли высказывания Прайса недопустимыми.

«Оценки пресс-секретаря комментариев посла России в Соединённых Штатах Анатолия Антонова по поводу инцидента с беспилотником MQ-9 Reaper над Чёрным морем считаем недопустимыми, тем более если они исходят из уст сотрудника американского дипведомства. Подобные дефиниции находятся за гранью каких-либо приличий», — заявили в дипмиссии.

Как подчеркнули в посольстве, российская сторона не намерена оправдываться в отношении заявлений посла, поскольку он опирался на сообщения Минобороны РФ, а также на слова главы МИД РФ Сергея Лаврова и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Как отметили в ведомстве, инцидент в Чёрном море произошёл по причине того, что операторы беспилотника плохо ознакомились с информацией российских военных о границах района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции.