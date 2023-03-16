Кирби: США не хотят, чтобы Россия достала упавший в Чёрное море американский беспилотник

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью CNN заявил, что Соединённые Штаты не хотят, чтобы Россия достала упавший в Чёрное море американский беспилотник.

«Это наша собственность, мы бы не хотели, чтобы она оказалась у России, но и не испытываем чрезмерных беспокойств относительно того, что они могут оттуда извлечь», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия продолжает контакты с Соединёнными Штатами для предотвращения инцидентов.

В Минобороны России заявили, что начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов провёл телефонные переговоры с председателем комитета начальников штабов ВС Соединённых Штатов Марком Милли.