Посол Антонов: Россия продолжает контакты с США для предотвращения возможных инцидентов

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия продолжает контакты с Соединёнными Штатами для предотвращения инцидентов.

Об этом пишет РИА Новости.

«Продолжаем поддерживать контакты, в том числе по линии Минобороны, с целью предотвращения непреднамеренных коллизий. Хотелось бы, чтобы и у американских политиков был такой же настрой к отношениям с Россией», — сообщил Антонов.

Он подчеркнул, что Россия сделала всё для предотвращения случившегося 14 марта авиаинцидента над Чёрным морем.

Ранее Минобороны России сообщило, что основное внимание во время переговоров глав российского и американского оборонных ведомств Сергея Шойгу и Ллойда Остина было уделено обмену мнениями о причинах и последствиях инцидента с крушением американского беспилотника над Чёрным морем.

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что ситуация с американским беспилотником подтвердила, что Соединённые Штаты непосредственно участвуют в боевых действиях на Украине против России.