Патрушев: ситуация с БПЛА подтвердила, что США участвуют в боевых действиях на Украине
- РИА Новости
Об этом Патрушев сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Он напомнил, что Вашингтон всё время говорит о том, что не принимает участия в украинском конфликте.
«Это (ситуация с беспилотником. — RT) очередное подтверждение, что они непосредственно участвуют в этих мероприятиях», — подчеркнул Патрушев.
14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.
При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.