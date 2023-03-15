Патрушев: ситуация с БПЛА подтвердила, что США участвуют в боевых действиях на Украине

Секретарь российского Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что ситуация с американским беспилотником подтвердила, что Соединённые Штаты непосредственно участвуют в боевых действиях на Украине против России.

Об этом Патрушев сказал в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он напомнил, что Вашингтон всё время говорит о том, что не принимает участия в украинском конфликте.

«Это (ситуация с беспилотником. — RT) очередное подтверждение, что они непосредственно участвуют в этих мероприятиях», — подчеркнул Патрушев.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.