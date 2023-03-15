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Милли: США приняли меры для уничтожения данных на упавшем в Чёрное море беспилотнике

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Председатель Комитета начальников штабов Соединённых Штатов Марк Милли заявил, что США приняли меры для уничтожения важных данных на упавшем в Чёрное море беспилотнике MQ-9.
Милли: США приняли меры для уничтожения данных на упавшем в Чёрное море беспилотнике
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По его словам, США будут предпринимать действия для возвращения обломков беспилотника, поскольку это американская собственность.

Милли при этом признал, что дрон, скорее всего, развалился на части, поэтому «возвращать особенно нечего».

«Если говорить о потере какой-либо важной информации, то мы приняли соответствующие меры», — цитирует его ТАСС.

Глава комитета начштабов США заявил, что в Пентагоне уверены, что «то, что могло представлять интерес, теперь уже интереса не представляет».

Ранее в Госдепе заявили, что США рассматривают возможность публикации видеозаписи инцидента с беспилотником над Чёрным морем.

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