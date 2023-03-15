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Госдеп: США рассматривают возможность публикации видеозаписи инцидента с дроном

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США рассматривают возможность публикации видеозаписи инцидента с беспилотником над Чёрным морем, сообщили в Госдепе.
Госдеп: США рассматривают возможность публикации видеозаписи инцидента с дроном
  • Gettyimages.ru

Об этом рассказал представитель Госдепа Нед Прайс в эфире MSNBC.

Ведущая спросила у чиновника, почему США не опубликуют видео, чтобы показать миру, что произошло с дроном на самом деле.

«Это решение, которое Минобороны рассматривает», — сказал Прайс.

Вместе с этим представитель Госдепа отметил, что США не хотели бы раскрывать информацию о методах сбора информации.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.

В министерстве отмечали, что в результате резкого маневрирования дрон перешёл в неуправляемый полёт с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

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