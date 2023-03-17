Шойгу представил к госнаградам лётчиков Су-27 после инцидента с американским беспилотником

Министр обороны России Сергей Шойгу представил к госнаградам лётчиков Су-27, предотвративших нарушение границ района спецоперации американским беспилотником.

Об этом сообщили в Минобороны.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами лётчиков самолётов Су-27», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что лётчики предотвратили нарушение американским беспилотником границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения спецоперации.

14 марта Европейское командование ВС США заявило, что российский Су-27 задел винт американского беспилотника MQ-9 над Чёрным морем, после чего дрон упал в международные воды.

При этом российское Минобороны сообщило, что истребители России не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником США над Чёрным морем.