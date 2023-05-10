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В НАТО заявили, что готовят военные планы только против России и террористических групп

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Глава военного комитета НАТО Роб Бауэр признал, что альянс готовит военные планы против России и террористических групп.
В НАТО заявили, что готовят военные планы только против России и террористических групп
  • РИА Новости

«НАТО не работает над военными планами против Китая. НАТО работает над военными планами против России и террористических организаций», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что отдельные страны — члены альянса «присматриваются к Китаю» в этом контексте.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире CNN ранее заявил, что Западу не стоит недооценивать оборонные рубежи, которые создала армия России в зоне СВО в преддверии контрнаступления украинских вооружённых сил.

Воздушные силы НАТО на прошлой неделе были приведены в повышенную боевую готовность из-за якобы приближения российского истребителя над Чёрным морем к польскому пограничному самолёту.

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