В НАТО заявили, что готовят военные планы только против России и террористических групп
- РИА Новости
«НАТО не работает над военными планами против Китая. НАТО работает над военными планами против России и террористических организаций», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим он добавил, что отдельные страны — члены альянса «присматриваются к Китаю» в этом контексте.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире CNN ранее заявил, что Западу не стоит недооценивать оборонные рубежи, которые создала армия России в зоне СВО в преддверии контрнаступления украинских вооружённых сил.
Воздушные силы НАТО на прошлой неделе были приведены в повышенную боевую готовность из-за якобы приближения российского истребителя над Чёрным морем к польскому пограничному самолёту.