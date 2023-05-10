Генсек НАТО Столтенберг: нельзя недооценивать оборонные рубежи России в зоне спецоперации

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире CNN заявил, что Западу не стоит недооценивать оборонные рубежи, которые создала армия России в зоне СВО в преддверии контрнаступления украинских вооружённых сил.

«Мы никогда не должны недооценивать россиян. Линия фронта была статична долгое время, российские силы смогли создать значительные оборонные рубежи... чтобы отразить планируемое контрнаступление», — цитирует его РИА Новости.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Украина получила от Запада все вооружения, необходимые для того, чтобы «быть успешной» при попытке контрнаступления.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что если контрнаступление будет неудачным, то Киев попробует организовать новое.