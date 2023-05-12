Премьер Эстонии: Таллин настаивает на увеличении военных расходов союзниками по НАТО

Эстония настаивает на том, чтобы союзники по НАТО установили более высокий целевой показатель по расходам на оборону.

Об этом заявила эстонский премьер Кая Каллас в интервью американскому журналу Newsweek.

«Каллас отметила, что её правительство оказывает давление на союзников, чтобы те установили ещё более высокий целевой показатель расходов на следующем саммите», — говорится в материале.

Она также заявила, что «удивлена и обеспокоена» неоднократным невыполнением большинством стран НАТО обязательств по расходам на оборону в размере 2% от ВВП.

Ранее в НАТО анонсировали плановую встречу глав министерств обороны стран — членов альянса в Брюсселе 15—16 июня.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что странам альянса нужно быть готовыми к началу возможного конфликта в любой момент, и призвал усилить коллективную оборону.