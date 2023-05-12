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Премьер Эстонии: Таллин настаивает на увеличении военных расходов союзниками по НАТО

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Эстония настаивает на том, чтобы союзники по НАТО установили более высокий целевой показатель по расходам на оборону.
Премьер Эстонии: Таллин настаивает на увеличении военных расходов союзниками по НАТО
  • AP

Об этом заявила эстонский премьер Кая Каллас в интервью американскому журналу Newsweek.

«Каллас отметила, что её правительство оказывает давление на союзников, чтобы те установили ещё более высокий целевой показатель расходов на следующем саммите», — говорится в материале.

Она также заявила, что «удивлена и обеспокоена» неоднократным невыполнением большинством стран НАТО обязательств по расходам на оборону в размере 2% от ВВП.

Ранее в НАТО анонсировали плановую встречу глав министерств обороны стран — членов альянса в Брюсселе 15—16 июня.

Глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что странам альянса нужно быть готовыми к началу возможного конфликта в любой момент, и призвал усилить коллективную оборону.

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