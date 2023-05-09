В Эстонии начались учения стран НАТО Swift Response

В Эстонии начались учения стран альянса НАТО Swift Response под руководством США, в рамках которых местные Силы обороны и союзники по НАТО отработают быструю переброску сил и техники союзников в балтийскую республику.

«В учениях принимают участие почти 1500 военнослужащих из Польши, США, Чехии, Великобритании, Латвии и Эстонии», — приводит РИА Новости сообщение главного штаба Сил обороны.

Отмечается, что более 600 десантников из Польши, Великобритании и Чехии десантируются на аэродром Нурмси.

22 апреля в Европе начались учения Defender 23 под командованием Соединённых Штатов Америки. Тренировки призваны увеличить поражающую способность НАТО.

По данным Пентагона, учения нацелены на демонстрацию способности ВС США быстро развёртывать боеспособные силы и средства для «сдерживания тех, кто представлял бы угрозу миру в Европе, и защиты континента от агрессии».