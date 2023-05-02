Грузия не будет участвовать в военных учениях Defender 23 под командованием США

Грузия в 2023 году не будет принимать участие в многонациональных военных учениях Defender 23 под командованием США.

Об этом сообщило Министерство обороны Грузии.

«Что касается участия Грузии в учениях Defender 2023, исходя из целей и задач Сил обороны, путём активного общения с нашим основным стратегическим партнером было принято решение направить больше усилий и ресурсов на такие международные и национальные учения», — цитирует РИА Новости ведомство.

Силы обороны Грузии при этом постоянно проводят международные учения для повышения боеспособности, в частности, ежегодно проводятся совместные учения Грузии и США, такие как Noble Partner и Agile Spirit.

22 апреля в Европе начались учения Defender 23 под командованием Соединённых Штатов Америки. Тренировки призваны увеличить поражающую способность НАТО.

По данным Пентагона, учения нацелены на демонстрацию способности ВС США быстро развёртывать боеспособные силы и средства для «сдерживания тех, кто представлял бы угрозу миру в Европе, и защиты континента от агрессии».

Также Министерство обороны Армении сообщило, что армянские военные планируют принять участие в двух военных учениях США, которые пройдут на территории европейских стран в 2023 году.