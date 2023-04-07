Минобороны Армении сообщило о планах участия в двух военных учениях США в Европе

Министерство обороны Армении сообщило, что армянские военные планируют принять участие в двух военных учениях США, которые пройдут на территории европейских стран в 2023 году.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря армянского оборонного ведомства Арама Торосяна.

По его словам, речь идёт об учениях, которые организуют Сухопутные войска США, — манёврах сил Международной миссии под эгидой НАТО в частично признанном Косове и учениях Saber Junction.

В январе Минобороны Армении проинформировало штаб ОДКБ о нецелесообразности проведения учений на территории государства. Как заявил армянский премьер Никол Пашинян, упомянутые манёвры на территории Армении в 2023 году не состоятся.

В ОДКБ заявили после этого, что прорабатывают предложения о возможности проведения в 2023 году совместных учений с миротворческими силами организации не в Армении, а на территории других государств — членов организации.